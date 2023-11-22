"Алроса" продолжит защиту дикого северного оленя в Якутии

Главный эколог компании, Полина Анисимова, подчеркнула, что проект, начатый несколько лет назад, получил продолжение благодаря новому соглашению. В рамках этой программы "Алроса" будет не только продолжать усилия по охране и восстановлению численности диких северных оленей, но и проводить ежегодные оценки состояния тундровых популяций.

Сотрудники компании также продолжат мониторинг миграций диких оленей, используя спутниковые ошейники. В этом году уже было помечено 10 оленей в районе реки Оленек Оленекского района, что позволит более детально отслеживать их перемещения и обеспечивать эффективную защиту этого вида животных.