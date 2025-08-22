«Алроса» разработала ИИ-систему для поиска алмазных месторождений

Опубликовано 22 августа 2025, 21:361 мин.
«Алроса» разработала ИИ-систему для поиска алмазных месторожденийНовая технология ускорит и удешевит геологоразведочные работы
Горнодобывающая компания «Алроса» создала систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для поиска новых месторождений алмазов. Разработка призвана обнаруживать залежи со слабыми индикационными свойствами в регионах со сложным геологическим строением.
Система обучается на собственных данных компании, собранных за более чем 50 лет алмазопоисковых работ. Весь этот массив информации был оцифрован и используется для тренировки нейронной сети. Это позволяет точнее определять перспективные территории для разведки и сокращать сроки их поиска.
Ожидается, что внедрение технологии принесет экономический эффект в сотни миллионов рублей на каждый проект. После завершения испытаний систему планируется масштабировать на все разрабатываемые компанией территории.
Разработка использует большие языковые модели для ускорения анализа геолого-геофизической информации. Это помогает специалистам быстрее обрабатывать данные и точнее выделять участки, перспективные для поиска алмазов.