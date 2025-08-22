«Алроса» разработала ИИ-систему для поиска алмазных месторождений

Система обучается на собственных данных компании, собранных за более чем 50 лет алмазопоисковых работ. Весь этот массив информации был оцифрован и используется для тренировки нейронной сети. Это позволяет точнее определять перспективные территории для разведки и сокращать сроки их поиска.

Ожидается, что внедрение технологии принесет экономический эффект в сотни миллионов рублей на каждый проект. После завершения испытаний систему планируется масштабировать на все разрабатываемые компанией территории.

Разработка использует большие языковые модели для ускорения анализа геолого-геофизической информации. Это помогает специалистам быстрее обрабатывать данные и точнее выделять участки, перспективные для поиска алмазов.