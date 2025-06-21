АЛРОСА развернет частную LTE-сеть для алмазных месторождений

Новая инфраструктура на базе технологии Private LTE обеспечит высокоскоростной связью удаленные производственные площадки и поселки работников компании. Сеть будет работать в диапазонах 4G/5G, поддерживая промышленный интернет вещей — от датчиков до беспилотной техники.

Как отметил Маринычев, проект соответствует стратегии цифровой трансформации АЛРОСА с упором на российские технологии. Это позволит не только автоматизировать производство, но и укрепить информационную безопасность предприятий.

Со своей стороны Шамалов подчеркнул, что сотрудничество с алмазодобывающим гигантом даст импульс развитию отечественных телекоммуникационных решений. Особую сложность представляет адаптация оборудования к суровым климатическим условиям якутских месторождений.