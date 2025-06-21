В России
Опубликовано 21 июня 2025, 19:26
1 мин.

АЛРОСА развернет частную LTE-сеть для алмазных месторождений

Проект реализуется совместно с компанией «НАЦСПЕКТР»
АЛРОСА и компания «НАЦСПЕКТР» (входит в Ростех) договорились о создании закрытой мобильной сети для алмазодобывающих предприятий. Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев и председатель совета директоров «НАЦСПЕКТР» Кирилл Шамалов.
АЛРОСА развернет частную LTE-сеть для алмазных месторождений

© Ferra.ru

Новая инфраструктура на базе технологии Private LTE обеспечит высокоскоростной связью удаленные производственные площадки и поселки работников компании. Сеть будет работать в диапазонах 4G/5G, поддерживая промышленный интернет вещей — от датчиков до беспилотной техники.

Как отметил Маринычев, проект соответствует стратегии цифровой трансформации АЛРОСА с упором на российские технологии. Это позволит не только автоматизировать производство, но и укрепить информационную безопасность предприятий.

Со своей стороны Шамалов подчеркнул, что сотрудничество с алмазодобывающим гигантом даст импульс развитию отечественных телекоммуникационных решений. Особую сложность представляет адаптация оборудования к суровым климатическим условиям якутских месторождений.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#LTE