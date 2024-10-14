Алтайский завод импортозаместил топливные системы для «КамАЗ» и «Урал»

Новые системы будут использоваться в двигателях для грузовиков «КамАЗ», «МАЗ» и «Урал», а также для самосвалов и тепловозов. Основным потребителем продукции стал «КамАЗ», который производит шестицилиндровые моторы Р6. Завод планирует увеличить выпуск до 20 тысяч двигателей в ближайшие годы.

Проект по созданию топливных систем получил финансовую поддержку от Фонда развития промышленности, который инвестировал более 1,2 миллиарда рублей. В перспективе продукция АЗПИ может быть установлена на автомобили бренда Aurus.