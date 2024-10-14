Опубликовано 14 октября 2024, 15:111 мин.
Алтайский завод импортозаместил топливные системы для «КамАЗ» и «Урал»Новое производство
Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) успешно импортозаместил немецкие и китайские топливные системы для тяжелых грузовиков и спецтехники. В Барнауле начато производство аппаратуры Common Rail для дизельных двигателей, что позволяет сократить зависимость от Bosch и других зарубежных поставщиков.
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Новые системы будут использоваться в двигателях для грузовиков «КамАЗ», «МАЗ» и «Урал», а также для самосвалов и тепловозов. Основным потребителем продукции стал «КамАЗ», который производит шестицилиндровые моторы Р6. Завод планирует увеличить выпуск до 20 тысяч двигателей в ближайшие годы.
Проект по созданию топливных систем получил финансовую поддержку от Фонда развития промышленности, который инвестировал более 1,2 миллиарда рублей. В перспективе продукция АЗПИ может быть установлена на автомобили бренда Aurus.