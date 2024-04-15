«Амур-СПГ» превзойдет Falcon 9 по многоразовому использованию

Опубликовано 15 апреля 2024, 22:14
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«Амур-СПГ» превзойдет Falcon 9 по многоразовому использованиюРакету можно будет использовать от 50 до 100 раз
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что перспективная российская ракета «Амур-СПГ» способна превзойти по количеству многоразовых запусков знаменитую Falcon 9 компании SpaceX. По его словам, «Амур-СПГ» можно будет использовать от 50 до 100 раз, в то время как Falcon 9 обычно используется не более 10 раз. Это позволит снизить стоимость выведения на орбиту.
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Разработка ракеты «Амур-СПГ» началась в октябре 2020 года, когда Роскосмос и РКЦ «Прогресс» заключили контракт на создание эскизного проекта космического ракетного комплекса. Ракета будет оснащена возвращаемой первой ступенью и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.
Госкорпорация также объявила о продолжении разработки «Амур-СПГ» в марте 2023 года, планируя завершить техническое проектирование к 2024 году.