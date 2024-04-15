«Амур-СПГ» превзойдет Falcon 9 по многоразовому использованию

Разработка ракеты «Амур-СПГ» началась в октябре 2020 года, когда Роскосмос и РКЦ «Прогресс» заключили контракт на создание эскизного проекта космического ракетного комплекса. Ракета будет оснащена возвращаемой первой ступенью и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

Госкорпорация также объявила о продолжении разработки «Амур-СПГ» в марте 2023 года, планируя завершить техническое проектирование к 2024 году.