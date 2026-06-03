Анализ результатов эксперимента «Экран-М» займет полгода

Эксперимент проводился на модуле «Наука» Международной космической станции. 27 мая космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев во время выхода в открытый космос демонтировали кассету с материалами. Проект направлен на изучение возможностей космического вакуума для получения высокочистых полупроводников.

По словам Никифорова, в рамках работы впервые в России проверялась возможность выращивания полупроводниковых соединений в открытом космосе методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Также рассматривается проект создания еще двух кассет с германиевыми подложками, однако решение о его реализации пока не принято.