В России
Опубликовано 03 июня 2026, 04:55
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Анализ результатов эксперимента «Экран-М» займет полгода

Материалы доставят на Землю в июле
Специалисты приступят к изучению результатов космического эксперимента «Экран-М» после возвращения кассет на Землю в июле 2026 года. По словам главного конструктора проекта, заведующего лабораторией Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН Александра Никифорова, диагностика образцов, исследование структур и обработка полученных данных продлятся около шести месяцев.
Анализ результатов эксперимента «Экран-М» займет полгода

© Ferra.ru

Эксперимент проводился на модуле «Наука» Международной космической станции. 27 мая космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев во время выхода в открытый космос демонтировали кассету с материалами. Проект направлен на изучение возможностей космического вакуума для получения высокочистых полупроводников.

По словам Никифорова, в рамках работы впервые в России проверялась возможность выращивания полупроводниковых соединений в открытом космосе методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Также рассматривается проект создания еще двух кассет с германиевыми подложками, однако решение о его реализации пока не принято.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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