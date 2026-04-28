Андрей Воробьёв и Сергей Кравцов открыли финал школьной олимпиады по МХК в Подмосковье

Участникам предстоит продемонстрировать свои знания в области истории искусств, выполнив теоретические и практические задания. В рамках подготовки к творческому туру школьники посетят знаковые культурные площадки региона, включая усадьбу Архангельское и музей «Новый Иерусалим». Дипломы победителей обеспечат абитуриентам право поступления в профильные вузы без вступительных экзаменов.

Подмосковье на олимпиаде представляют 65 юных талантов. Самая младшая участница, шестиклассница из Долгопрудного Арина Донцова, будет соревноваться с учениками девятых классов. Губернатор Андрей Воробьёв пожелал всем финалистам с лёгкостью пройти испытания и подчеркнул, что их стремление к победе заслуживает огромного уважения.