В России
Опубликовано 28 апреля 2026, 13:25
1 мин.

Андрей Воробьёв и Сергей Кравцов открыли финал школьной олимпиады по МХК в Подмосковье

В заключительном этапе всероссийского турнира на базе гимназии имени Примакова принимают участие свыше 320 ребят со всей страны
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр просвещения РФ Сергей Кравцов дали старт финалу всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Мероприятие объединило победителей и призёров региональных этапов, а также лучших участников прошлого года.
Андрей Воробьёв и Сергей Кравцов открыли финал школьной олимпиады по МХК в Подмосковье

© Пресс-служба губернатора Московской области

Участникам предстоит продемонстрировать свои знания в области истории искусств, выполнив теоретические и практические задания. В рамках подготовки к творческому туру школьники посетят знаковые культурные площадки региона, включая усадьбу Архангельское и музей «Новый Иерусалим». Дипломы победителей обеспечат абитуриентам право поступления в профильные вузы без вступительных экзаменов.

Подмосковье на олимпиаде представляют 65 юных талантов. Самая младшая участница, шестиклассница из Долгопрудного Арина Донцова, будет соревноваться с учениками девятых классов. Губернатор Андрей Воробьёв пожелал всем финалистам с лёгкостью пройти испытания и подчеркнул, что их стремление к победе заслуживает огромного уважения.

Источник:360.ru
Автор:Максим Многословный