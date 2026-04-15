Антибактериальные капсулы из биоразлагаемого полимера создали в России

Современные бактерии научились разрушать и выводить известные антибиотики из своих клеток. Соавтор исследования ассистент кафедры органической и аналитической химии СФУ Сергей Липайкин пояснил, что новая лекарственная форма пока «незнакома» микробам, поэтому может помочь там, где обычные препараты бессильны, отметили в ведомстве.

В отличие от традиционных лекарств, которые требуют трехкратного приема и бьют высокими дозами по всему организму, новые капсулы действуют щадяще. Инженер Алексей Дорохин добавил, что они поддерживают стабильный уровень антибактериального вещества длительное время.