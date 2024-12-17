АО «ГЛОНАСС» внедрит ИИ для улучшения обработки экстренных звонков

Опубликовано 17 декабря 2024, 21:281 мин.
АО «ГЛОНАСС» внедрит ИИ для улучшения обработки экстренных звонковС 2025 году
С 2025 года АО «ГЛОНАСС» начнет использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения эффективности работы системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Как рассказал глава компании Алексей Райкевич в интервью «России-24», ИИ поможет операторам быстрее ориентироваться в ситуации и уменьшить вероятность ошибок.
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На сегодняшний день система «ЭРА-ГЛОНАСС» передает экстренные вызовы в среднем за 19 секунд, однако с внедрением современных технологий этот процесс будет значительно ускорен. Райкевич отметил, что искусственный интеллект будет использоваться для более точной обработки звонков и быстрой передачи информации о происшествиях.
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжает развиваться и расширяться. В октябре 2024 года к ней было подключено более 532 тысяч автомобилей, что в три раза больше по сравнению с аналогичными периодами 2023 и 2022 годов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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