АО «ГЛОНАСС» внедрит ИИ для улучшения обработки экстренных звонков

На сегодняшний день система «ЭРА-ГЛОНАСС» передает экстренные вызовы в среднем за 19 секунд, однако с внедрением современных технологий этот процесс будет значительно ускорен. Райкевич отметил, что искусственный интеллект будет использоваться для более точной обработки звонков и быстрой передачи информации о происшествиях.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжает развиваться и расширяться. В октябре 2024 года к ней было подключено более 532 тысяч автомобилей, что в три раза больше по сравнению с аналогичными периодами 2023 и 2022 годов.