АО «ГЛОНАСС» запустила новое поколение устройств для вызова экстренных служб

Опубликовано 12 декабря 2024, 22:061 мин.
АО «ГЛОНАСС» запустила новое поколение устройств для вызова экстренных службДля улучшения безопасности водителей и пассажиров
АО «ГЛОНАСС» анонсировала запуск нового поколения устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС 2.0), которые будут работать на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Эти устройства предназначены для повышения безопасности водителей и пассажиров, а также внедрения уникальной платформы сервисов для автомобилистов.
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Генеральный директор компании Алексей Райкевич сообщил, что новое поколение устройств не только будет передавать данные о ДТП экстренным службам, но и позволит владельцам автомобилей отслеживать множество параметров, включая местоположение транспорта в реальном времени. Также устройства будут мониторить технические характеристики автомобилей, что позволит водителям оперативно реагировать на возможные неисправности.
Сегодня к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 11 миллионов транспортных средств. Ранее УВЭОС обеспечивали передачу данных о ДТП и аварийных ситуациях. Новая версия УВЭОС расширяет функционал, добавляя такие возможности, как мониторинг состояния автомобиля и поиск машины в случае угона.