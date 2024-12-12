АО «ГЛОНАСС» запустила новое поколение устройств для вызова экстренных служб

Генеральный директор компании Алексей Райкевич сообщил, что новое поколение устройств не только будет передавать данные о ДТП экстренным службам, но и позволит владельцам автомобилей отслеживать множество параметров, включая местоположение транспорта в реальном времени. Также устройства будут мониторить технические характеристики автомобилей, что позволит водителям оперативно реагировать на возможные неисправности.

Сегодня к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 11 миллионов транспортных средств. Ранее УВЭОС обеспечивали передачу данных о ДТП и аварийных ситуациях. Новая версия УВЭОС расширяет функционал, добавляя такие возможности, как мониторинг состояния автомобиля и поиск машины в случае угона.