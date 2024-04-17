АО «Изотоп» Росатома заключило контракты на поставку генераторов для медицины

Опубликовано 17 апреля 2024, 13:27
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АО «Изотоп» Росатома заключило контракты на поставку генераторов для медициныПервая партия уже доставлена в Калининград
Акционерное общество «В/О «Изотоп», входящее в структуру «Росатом Технологии здоровья», подписало несколько новых соглашений о поставке генераторов технеция в медицинские учреждения различных городов.
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Первая партия генераторов уже доставлена в онкологический центр Калининградской области, оборудование позволит более чем 2 тысячам пациентов в год пройти раннюю диагностику онкологических заболеваний. Поставки генераторов будут осуществляться еженедельно.
В скором времени начнутся регулярные поставки оборудования в Тульский областной клинический диспансер, где открыто новое отделение радионуклидной диагностики. Это позволит ускорить процесс диагностирования и начать лечение злокачественных опухолей.
Кроме того, уже более 15 генераторов технеция поставлено в московский клинический научно-практический центр. Это помогает сократить очереди пациентов на диагностику и своевременно начать лечение опухолей в Москве.