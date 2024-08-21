Аппарат HIFU-терапии «МедУза 008» роботизируют силами Ростеха

Аппарат «МедУза 008», разрабатываемый ОКБ «Электроавтоматика» совместно с ФМБА, предназначен для диагностики и лечения новообразований с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU). Он позволяет проводить неинвазивные процедуры с высокой точностью, минимизируя необходимость в госпитализации и сокращая срок реабилитации.

Новый роботизированный модуль улучшит методы и скорость проведения операций, обеспечивая миллиметровую точность при воздействии и фиксации зоны терапии. Он также снизит вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, и упростит работу медицинского персонала.

По словам генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» Андрея Гурьянова, аппарат «МедУза 008» станет первым отечественным HIFU-оборудованием с таким набором функций. В настоящее время аппарат проходит технические испытания и планируется его клиническое применение в первом квартале 2025 года.