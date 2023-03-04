Apple объяснила, почему приостановила ремонт по гарантии MacBook и iPad в РФ

13:26, 04 марта 2023
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Apple объяснила, почему приостановила ремонт по гарантии MacBook и iPad в РФСколько продлится приостановка, неясно
Вчера сервисные центры рассказали, что Apple разослала им уведомление о прекращении гарантийного обслуживания MacBook и iPad в России. Позже компания дала комментарий «Интерфаксу», в котором объяснила, из-за чего это произошло.
Фото: Unsplash
В службе поддержки Apple пояснили, что из-за ограничения поставок в РФ запчастей гарантийное обслуживание приостановлено. На какой срок, пока неясно.
Сервисные центры уточнили, что с iPhone пока таких проблем нет, смартфоны обслуживаются.