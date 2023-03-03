Apple предупредила российские сервисные центры о прекращении гарантийного обслуживания Mac и iPad

17:03, 03 марта 2023
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Apple предупредила российские сервисные центры о прекращении гарантийного обслуживания Mac и iPadЧто теперь будут делать такие центры, неясно
Сервисный центр Fixed.one сообщил, что в России прекращено гарантийное обслуживание компьютеров и планшетов Apple.
Фото: Unsplash
Как пишет Fixed.one, Apple разослала уведомление авторизованным сервисным центрам сегодня. Это называют «неприятным сюрпризом».
Сама американская компания предлагает владельцам техники, у которых появились проблемы в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств.
В Fixed.one отметили, что гарантийное обслуживание iPhone и часов Apple Watch пока остаётся, но непонятно, на какой период времени. В компании предположили, что «если ничего не изменится, в ближайшие недели ожидаем закрытия многих АСЦ (прим. ред. — авторизованных сервисных центров)».