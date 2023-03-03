Apple предупредила российские сервисные центры о прекращении гарантийного обслуживания Mac и iPad

Как пишет Fixed.one, Apple разослала уведомление авторизованным сервисным центрам сегодня. Это называют «неприятным сюрпризом».

Сама американская компания предлагает владельцам техники, у которых появились проблемы в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств.

В Fixed.one отметили, что гарантийное обслуживание iPhone и часов Apple Watch пока остаётся, но непонятно, на какой период времени. В компании предположили, что «если ничего не изменится, в ближайшие недели ожидаем закрытия многих АСЦ (прим. ред. — авторизованных сервисных центров)».