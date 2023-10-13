Арендные самокаты в России всё более популярны: спрос вырос в 3 раза за год

Арендные самокаты в России всё более популярны: спрос вырос в 3 раза за годЯндекс Go появился в новых городах
Сервис аренды самокатов Яндекс Go расширил свой парк самокатов и запустился в новых городах, таких как Екатеринбург, Казань и Алматы. За сезон с марта по октябрь 2023 года количество поездок на самокатах увеличилось в три раза, передает Яндекс Go.
Самокаты стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры, предлагая удобный способ передвижения для коротких дистанций. Среднее время поездки составило 15 минут, что идеально подходит для преодоления небольших расстояний между метро и рабочим местом или домом. В Казани были зафиксированы самые длительные поездки - около 19 минут в пути на расстояние около 3 километров.
Рост популярности сервиса этим летом был наибольшим в Москве и Санкт-Петербурге, где количество поездок на самокатах увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлым годом.
В Краснодаре произошло удвоение интереса к самокатам. Важно отметить, что с ростом числа поездок сервис также уделил больше внимания безопасности пользователей, предоставив бесплатные уроки по вождению на самокатах.
Сезон самокатов достиг пика с середины августа по конец сентября, и в эти дни было зарегистрировано рекордное количество поездок. Самокаты стали популярными во время праздников и городских мероприятий. Различные города отметили дни с максимальным спросом на самокаты, что подчеркивает их роль в городской мобильности.