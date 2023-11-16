Арендные самокаты Whoosh научили видеть людей вокруг себя

Испытания прошли летом этого года.

Устройства учились собирать и обрабатывать данные об окружающем пространстве, а также анализировать реакции и поведение пользователей. Этот пилот — часть проекта создания самоката разработки и сборки Whoosh.

Новые модули, внедренные на самокаты последней модели, позволили распознавать объекты, такие как люди, препятствия и дорожная разметка, включая пешеходные переходы. Это стало возможным благодаря модулям компьютерного зрения, разработанным инженерами Whoosh в 2022–2023 годах.

Более 7500 пользователей уже испытали такие самокаты, и по результатам опроса 65% из них выразили предпочтение к устройствам с усовершенствованным дашбордом. Эти разработки позволяют не только реагировать на окружающую среду, но и настраивать скорость самоката, обеспечивая безопасность пользователей в соответствии с дорожной обстановкой.

Технологии компьютерного зрения позволяют сервису определять зоны движения, учитывая дорожное покрытие, что приведет к улучшению безопасности и эффективности использования таких транспортных средств.