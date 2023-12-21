Архангельск импортозаместил оборудование для лесопромышленности

Цыбульский подчеркнул, что лесопромышленная сфера в регионе долгое время полагалась на импорт, начиная от химикатов и заканчивая техникой, применяемой в лесу. Теперь же, по его словам, проходят испытания три новых головки харвестеров, а в следующем году они пойдут в серийное производство.

Кроме того, область занялась разработкой первого отечественного форвардера, который планируется выпустить в 2024 году. Это значимое событие, так как ранее подобные машины в регионе не производились.