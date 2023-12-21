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В России
22:39, 21 декабря 2023
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Архангельск импортозаместил оборудование для лесопромышленности

Три отечественные головки харвестеров

Губернатор Александр Цыбульский сообщил о новых достижениях в области производства лесозаготовительного оборудования в Архангельской области. На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве он представил три новые отечественные головки харвестеров, созданные с целью снижения зависимости предприятий лесной отрасли от импортных компонентов, пишет ТАСС.

Архангельск импортозаместил оборудование для лесопромышленности

© Ferra.ru

Цыбульский подчеркнул, что лесопромышленная сфера в регионе долгое время полагалась на импорт, начиная от химикатов и заканчивая техникой, применяемой в лесу. Теперь же, по его словам, проходят испытания три новых головки харвестеров, а в следующем году они пойдут в серийное производство.

Кроме того, область занялась разработкой первого отечественного форвардера, который планируется выпустить в 2024 году. Это значимое событие, так как ранее подобные машины в регионе не производились.

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