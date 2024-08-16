Архангельская область построит 12 площадок для беспилотников до 2030 года

Беспилотные системы имеют широкий спектр применения, включая транспортную инфраструктуру, перевозку грузов, медицину и сохранение культурного наследия. В связи с этим, в регионе с 2024 года активно развивают инфраструктуру для этих технологий, добавил губернатор Александр Цыбульский.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» при поддержке федерального бюджета. Северный (Арктический) федеральный университет и межвузовский кампус «Арктическая звезда» будут участвовать в проектировании беспилотников и разработке программного обеспечения.

Кроме авиационных систем, планируется развитие беспилотных водных и автомобильных транспортных средств.