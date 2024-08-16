Архангельская область построит 12 площадок для беспилотников до 2030 года

Опубликовано 16 августа 2024, 15:01
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Архангельская область построит 12 площадок для беспилотников до 2030 годаГубернатор региона сообщил о создании инфраструктуры для дронов
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе планируется построить 12 посадочных площадок для беспилотных летательных аппаратов в период с 2025 по 2030 год.
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Беспилотные системы имеют широкий спектр применения, включая транспортную инфраструктуру, перевозку грузов, медицину и сохранение культурного наследия. В связи с этим, в регионе с 2024 года активно развивают инфраструктуру для этих технологий, добавил губернатор Александр Цыбульский.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» при поддержке федерального бюджета. Северный (Арктический) федеральный университет и межвузовский кампус «Арктическая звезда» будут участвовать в проектировании беспилотников и разработке программного обеспечения.
Кроме авиационных систем, планируется развитие беспилотных водных и автомобильных транспортных средств.
Источник:Александр Цыбульский
Автор:Ингела Воробьева
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