Архангельская область предложила создать полигон для арктических технологий

На площадке компании смогут проверять разработки от лабораторного этапа до испытаний в реальной северной среде. Среди возможных направлений названы автономное судовождение, беспилотные морские системы, ИИ для навигации, портовая робототехника, новые материалы и цифровые модели транспорта.

Регион также предлагает ввести знак «Проверено в Арктике» для прошедших испытания технологий.

Еще одна инициатива касается инвестиций. В области предлагают создать промышленно-логистический хаб и механизм подготовки проектов до инвестиционной готовности. Сейчас в регионе действует 59,6 млрд рублей вложений резидентов Арктической зоны, создано более 5 тыс. рабочих мест.