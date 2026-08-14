Архангельская область предложила создать полигон для арктических технологий

Опубликовано 14 августа 2026, 20:581 мин.
Архангельская область предложила создать полигон для арктических технологийРегион также хочет привлечь частных инвесторов
Архангельская область предложила создать национальный полигон для испытания технологий в условиях Арктики. Инициативу представил губернатор Александр Цыбульский в рамках IV форума"Арктика. Регионы", пишет ТАСС.
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На площадке компании смогут проверять разработки от лабораторного этапа до испытаний в реальной северной среде. Среди возможных направлений названы автономное судовождение, беспилотные морские системы, ИИ для навигации, портовая робототехника, новые материалы и цифровые модели транспорта.
Регион также предлагает ввести знак «Проверено в Арктике» для прошедших испытания технологий.
Еще одна инициатива касается инвестиций. В области предлагают создать промышленно-логистический хаб и механизм подготовки проектов до инвестиционной готовности. Сейчас в регионе действует 59,6 млрд рублей вложений резидентов Арктической зоны, создано более 5 тыс. рабочих мест.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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