Архангельская область внедрит морские беспилотники

Первые испытания запланированы уже на июль. Беспилотники начнут курсировать между Архангельском и островными территориями, а затем по акватории Белого моря, включая Соловецкий архипелаг. В перспективе возможно создание производства такой техники в регионе, что создаст новые рабочие места.

Как отметил губернатор Александр Цыбульский, до конца сентября предстоит разработать нормативную базу для проекта. Рассматривается введение экспериментального правового режима, который упростит использование инновационных судов.

По словам Владимира Шумилова из «Безэкипажной логистики», особое внимание уделят адаптации технологий к арктическим условиям и подготовке специалистов. Компания планирует сотрудничать с местными вузами для подготовки кадров в новой сфере.

Власти региона окажут проекту всестороннюю поддержку, включая взаимодействие с муниципалитетами и помощь в разработке дорожных карт. Уже определены потенциальные точки для базирования беспилотников.