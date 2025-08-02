В России
Опубликовано 02 августа 2025, 21:49
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Архангельская область войдет в Ассоциацию инновационных регионов

Первый арктический субъект в организации
Архангельская область станет первым арктическим регионом — членом Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Об этом договорились губернатор Александр Цыбульский и директор АИРР Александр Смекалин на форуме «Арктика — регионы» в Архангельске.
Архангельская область войдет в Ассоциацию инновационных регионов

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Ассоциация объединяет 19 субъектов РФ, развивающих инновационные технологии. Вступление Поморья откроет новые возможности для реализации проектов в Арктике. Ключевой площадкой станет строящийся кампус «Арктическая звезда» — современный научно-образовательный центр.

Как отметил Смекалин, Архангельская область обладает уникальным потенциалом для технологического развития. Сотрудничество с АИРР поможет ускорить внедрение инноваций в экономику региона.

Ассоциация разработала несколько инструментов оценки инновационного развития, включая индекс востребованности кадров и анализ инфраструктуры. По этим параметрам уже проанализированы возможности Архангельской области.

Цыбульский уверен, что партнёрство с АИРР позволит привлечь дополнительные ресурсы для технологического развития региона.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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