Архангельская область войдет в Ассоциацию инновационных регионов

Ассоциация объединяет 19 субъектов РФ, развивающих инновационные технологии. Вступление Поморья откроет новые возможности для реализации проектов в Арктике. Ключевой площадкой станет строящийся кампус «Арктическая звезда» — современный научно-образовательный центр.

Как отметил Смекалин, Архангельская область обладает уникальным потенциалом для технологического развития. Сотрудничество с АИРР поможет ускорить внедрение инноваций в экономику региона.

Ассоциация разработала несколько инструментов оценки инновационного развития, включая индекс востребованности кадров и анализ инфраструктуры. По этим параметрам уже проанализированы возможности Архангельской области.

Цыбульский уверен, что партнёрство с АИРР позволит привлечь дополнительные ресурсы для технологического развития региона.