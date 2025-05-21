Архангельские ученые автоматизировали обработку спутниковых снимков

Как пояснили в САФУ, разработка позволяет с высокой точностью обрабатывать снимки с малых космических аппаратов. Полученные данные можно использовать для мониторинга экосистем, планирования лесозаготовок, градостроительства и добычи полезных ископаемых.

Технология создана по заказу компании «Спутникс», занимающейся производством космической техники. Система использует телеметрические данные о положении спутника и угле наклона камеры, а нейросети улучшают качество изображений.

Разработка особенно актуальна для Арктического региона, где требуется постоянный мониторинг обширных малонаселенных территорий. Технология поможет устранить главный недостаток общедоступных карт — их нерегулярное обновление.