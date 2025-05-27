Архангельские ученые создали целлюлозу из морских водорослей

В отличие от традиционной древесной целлюлозы, водорослевая не содержит лигнина. Это позволяет использовать щадящие методы обработки и получать продукт высокой чистоты. Как пояснила профессор Юлия Севастьянова, короткие волокна водорослей придают материалу особые свойства.

Эксперименты подтвердили, что бумага с водорослевым слоем получается более жесткой и износостойкой. Она меньше мнется и лучше склеивается. Такие характеристики делают ее идеальной для фильтров средней очистки, используемых в промышленных помещениях и системах вентиляции.

Также материал подходит для производства качественных этикеток. Исследование проводилось по госзаданию Минобрнауки.