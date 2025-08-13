Архангельские врачи разработали критерии для мониторинга инсульта

Как пояснил заместитель главного врача Виталий Саскин, при геморрагическом инсульте образовавшаяся гематома увеличивает объём внутри черепа, что приводит к росту давления. Это нарушает мозговое кровообращение и ухудшает состояние пациента, иногда приводя к летальному исходу.

Существующие клинические рекомендации не дают чётких указаний, кому именно необходима установка датчика. Между тем процедура сопряжена с рисками, так как требует хирургического вмешательства. Архангельские специалисты проанализировали клинические случаи и разработали конкретные показания для применения этой методики.