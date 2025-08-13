Архангельские врачи разработали критерии для мониторинга инсульта

Опубликовано 13 августа 2025, 15:031 мин.
Архангельские врачи разработали критерии для мониторинга инсультаНовые рекомендации по установке внутричерепных датчиков
Специалисты Первой городской клинической больницы Архангельска предложили систему критериев для установки внутричерепных датчиков давления при геморрагическом инсульте. Эта инвазивная процедура помогает контролировать опасное повышение давления, но требует тщательного отбора пациентов.
Как пояснил заместитель главного врача Виталий Саскин, при геморрагическом инсульте образовавшаяся гематома увеличивает объём внутри черепа, что приводит к росту давления. Это нарушает мозговое кровообращение и ухудшает состояние пациента, иногда приводя к летальному исходу.
Существующие клинические рекомендации не дают чётких указаний, кому именно необходима установка датчика. Между тем процедура сопряжена с рисками, так как требует хирургического вмешательства. Архангельские специалисты проанализировали клинические случаи и разработали конкретные показания для применения этой методики.