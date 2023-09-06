Археологи обнаружили древние поселения кочевников в горах Алтая

Найденные фундаменты имеют разные размеры, а также формы. За время раскопок нашли железный наконечник стрелы, кости животных и фрагменты керамики.

По словам ученых, находки могут открыть больше нового в изучении культуры тюркских народов Большого Алтая, так как сейчас это малоизученная тема.