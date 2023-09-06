Археологи обнаружили древние поселения кочевников в горах Алтая

Археологи обнаружили древние поселения кочевников в горах АлтаяВ районе горного массива Калмаккырган
В районе гор Калмаккырган, ученые научно-образовательного центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», обнаружили фундаменты построек тюркских поселений VII-IХ веков н. э. В экспедиции участвовали также их казахские коллеги.
Найденные фундаменты имеют разные размеры, а также формы. За время раскопок нашли железный наконечник стрелы, кости животных и фрагменты керамики.
По словам ученых, находки могут открыть больше нового в изучении культуры тюркских народов Большого Алтая, так как сейчас это малоизученная тема.
Российский и казахстанский Алтай объединяет общая история тюркских народов, которую вместе изучают археологи из России, Казахстана и Киргизии в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая» при поддержке Минобрнауки РФ. Основной задачей проводимых с 2021 года археологических исследований является поиск общих исторических корней тюркских народов, населявших эту большую трансграничную территорию.