Археологи впервые выявили связанный с путем «из варяг в греки» причал

По этому пути шли корабли из Скандинавии в Византию и обратно. Обнаруженная пристань - первый наземный участок этого торгового пути. На территории Гнездово обнаружены тысячи курганов, остатки порта и несколько поселений.

В ходе завершившегося 74-го полевого сезона Смоленско-Гнездовской археологической экспедиции, в котором принимали участие сотрудники МГУ, Государственного исторического музея и музея-заповедника «Гнездово», были обнаружены остатки хорошо сохранившегося деревянного сооружения, предположительно являющегося пристанью.

Эта находка имеет большое значение, поскольку является первым прямым свидетельством существования пристани, связанной с торговым путем «из варяг в греки».