Археологи впервые выявили связанный с путем «из варяг в греки» причал

Археологи впервые выявили связанный с путем «из варяг в греки» причалIX века нашей эры
Российские археологи обнаружили в археологическом комплексе Гнёздово под Смоленском остатки пристани первой половины IX века нашей эры. Этот объект является одним из крупнейших памятников древнерусской истории и эпохи викингов. Она служила важным торгово-ремесленным центром, связанным с торговым путем, известным как «из варяг в греки».
По этому пути шли корабли из Скандинавии в Византию и обратно. Обнаруженная пристань - первый наземный участок этого торгового пути. На территории Гнездово обнаружены тысячи курганов, остатки порта и несколько поселений.
В ходе завершившегося 74-го полевого сезона Смоленско-Гнездовской археологической экспедиции, в котором принимали участие сотрудники МГУ, Государственного исторического музея и музея-заповедника «Гнездово», были обнаружены остатки хорошо сохранившегося деревянного сооружения, предположительно являющегося пристанью.
Эта находка имеет большое значение, поскольку является первым прямым свидетельством существования пристани, связанной с торговым путем «из варяг в греки».