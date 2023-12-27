Арктические регионы РФ улучшили свой экологический рейтинг второй раз подряд

Согласно отчету организации, Ямало-Ненецкий округ, Архангельская область и Республика Карелия вышли вперед благодаря различным инициативам, включая экологические акции, проведение научных исследований и важные инфраструктурные проекты.

Также, в пресс-службе отметили, что в 2024 году показатели рейтинга обнулятся, чтобы дать возможность регионам начать новый отсчет и продолжить улучшение экологической ситуации.

В список лидеров рейтинга вошли Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай и другие. Тем временем, регионы, такие как Севастополь, Якутия, и Иркутская область, оказались среди отстающих.

В компании добавили, что одним из главных событий осени является запуск "Серной программы" в Норильске. Руководство "Зеленого патруля" выразило восхищение этим проектом, отметив его значимость для экологической модернизации. Этот шаг направлен на снижение выбросов вредных веществ и создание более чистой среды.