Арктический исследовательский институт откроет свою магистратуру

По словам Макарова, начать учебный процесс в этом году у института не получится из-за серьезных подготовительных мероприятий, через год они планируют запустить магистратуру.

Открытие магистратуры будет иметь ключевое значение для развития проектов института, поскольку студенты смогут получить образование и заниматься научной работой в одном месте. Планируется, что специальности магистратуры будут включать географию и биофизику.

Макаров подчеркнул, что это один из важнейших проектов для института, который помогут осуществить Российский государственный гидрометеорологический университет и Санкт-Петербургский государственный университет.