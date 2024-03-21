Арктический исследовательский институт откроет свою магистратуру

Опубликовано 21 марта 2024, 21:42
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Арктический исследовательский институт откроет свою магистратуруВ 2025 году
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) объявил о намерении открыть собственную магистратуру в 2025 году. Директор учреждения, Александр Макаров, сообщил, что в настоящее время ведется работа по разработке необходимой документации и подготовке образовательных программ.
По словам Макарова, начать учебный процесс в этом году у института не получится из-за серьезных подготовительных мероприятий, через год они планируют запустить магистратуру.
Открытие магистратуры будет иметь ключевое значение для развития проектов института, поскольку студенты смогут получить образование и заниматься научной работой в одном месте. Планируется, что специальности магистратуры будут включать географию и биофизику.
Макаров подчеркнул, что это один из важнейших проектов для института, который помогут осуществить Российский государственный гидрометеорологический университет и Санкт-Петербургский государственный университет.