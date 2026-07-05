Арктический плавучий университет начал исследования в Баренцевом море

Исследования проводятся по заранее заданным линиям с фиксированными координатами, где специалисты отбирают пробы и выполняют измерения. В ходе текущего этапа запланированы два разреза и в общей сложности 20 станций наблюдений.

Один маршрут проходит от полуострова Адмиралтейства Новой Земли в сторону острова Виктория, второй — вдоль желоба Франц-Виктория рядом с Землей Франца-Иосифа. На отдельных станциях изучают температуру, соленость воды, течения, волны, а также берут образцы донной фауны и отложений для анализа загрязнений, включая микропластик.

По данным Сабурова, погодные условия в районе работ остаются стабильными, с небольшим волнением моря, которое не мешает исследованиям. Ледовая обстановка также благоприятная.