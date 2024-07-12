Арктический плавучий университет приступил к исследованиям на острове Колгуев

Руководитель экспедиции, Александр Сабуров, подчеркнул, что благодаря устойчивому морскому положению они смогли наконец-то осуществить высадку на острове, завершив первый этап исследования.

На острове Колгуев работают орнитологи, микробиологи, специалисты по почвам и озерам, а также эксперты по загрязнениям. Часть команды остаётся в поселке, где исследуют перенос загрязняющих веществ через пищевые цепи, включая традиционные продукты питания местных жителей, такие как птицы и рыба.