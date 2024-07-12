Арктический плавучий университет приступил к исследованиям на острове Колгуев

Опубликовано 12 июля 2024, 20:38
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Арктический плавучий университет приступил к исследованиям на острове КолгуевВ Баренцевом море
Арктический плавучий университет (АПУ) начал работу на острове Колгуев в Баренцевом море, сообщает ТАСС. Первоначально планировалась высадка экспедиции в бухте Бугрино, однако путь туда был заблокирован льдами, и научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» направилось к Земле Франца-Иосифа. Сейчас условия позволяют исследователям высаживаться на острове, который находится в нескольких милях от берега.
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Руководитель экспедиции, Александр Сабуров, подчеркнул, что благодаря устойчивому морскому положению они смогли наконец-то осуществить высадку на острове, завершив первый этап исследования.
На острове Колгуев работают орнитологи, микробиологи, специалисты по почвам и озерам, а также эксперты по загрязнениям. Часть команды остаётся в поселке, где исследуют перенос загрязняющих веществ через пищевые цепи, включая традиционные продукты питания местных жителей, такие как птицы и рыба.