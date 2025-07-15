Арктический плавучий университет приступил к изучению микропластика

Как пояснила Александра Ершова из Российского государственного гидрометеорологического университета, ученые отбирают пробы воды и донных отложений, чтобы понять взаимосвязь между микропластиком и токсичными соединениями. Эти данные помогут оценить реальный вред пластикового загрязнения для арктических экосистем.

СОЗ — группа устойчивых химических веществ, включающая пестициды и промышленные отходы. Они долго сохраняются в природе и могут накапливаться в живых организмах. Пробы с Баренцева моря отправят на анализ в Новосибирский институт органической химии.