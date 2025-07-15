Арктический плавучий университет приступил к изучению микропластика

Опубликовано 15 июля 2025, 14:311 мин.
Арктический плавучий университет приступил к изучению микропластикаВ Баренцевом море
Экспедиция Арктического плавучего университета на судне «Профессор Молчанов» приступила к изучению микропластика в Баренцевом море. В этом году исследователи впервые параллельно анализируют содержание стойких органических загрязнителей (СОЗ) — опасных химических веществ, которые могут накапливаться в пластике.
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Как пояснила Александра Ершова из Российского государственного гидрометеорологического университета, ученые отбирают пробы воды и донных отложений, чтобы понять взаимосвязь между микропластиком и токсичными соединениями. Эти данные помогут оценить реальный вред пластикового загрязнения для арктических экосистем.
СОЗ — группа устойчивых химических веществ, включающая пестициды и промышленные отходы. Они долго сохраняются в природе и могут накапливаться в живых организмах. Пробы с Баренцева моря отправят на анализ в Новосибирский институт органической химии.