Арктический плавучий университет провел исследование разрезов в Баренцевом море

В этом году исследования проходили южнее точек планирования из-за сложных ледовых условий на севере Новой Земли. Работы были осложнены сильным ветром, качкой и низкими температурами около нуля.

Ученые собрали пробы на 25 станциях, включая самую глубокую на глубине около 500 метров. Анализ взятых образцов позволит изучить распределение водных масс из Атлантики в Баренцевом море.

Во время работы на станциях метеорологи наблюдали за облачностью и атмосферными явлениями, продолжая мониторинг облачности круглосуточно на протяжении всего рейса.