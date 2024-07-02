Арктический плавучий университет провел исследование разрезов в Баренцевом море

Опубликовано 02 июля 2024, 14:15
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Арктический плавучий университет провел исследование разрезов в Баренцевом мореУченые собрали пробы на 25 станциях
Участники экспедиции Арктического плавучего университета — 2024 на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» успешно завершили работы по океанологическим разрезам в Баренцевом море. Это были разрезы от полуострова Адмиралтейства Новой Земли к острову Виктория и к Земле Франца-Иосифа, пишет ТАСС.
В этом году исследования проходили южнее точек планирования из-за сложных ледовых условий на севере Новой Земли. Работы были осложнены сильным ветром, качкой и низкими температурами около нуля.
Ученые собрали пробы на 25 станциях, включая самую глубокую на глубине около 500 метров. Анализ взятых образцов позволит изучить распределение водных масс из Атлантики в Баренцевом море.
Во время работы на станциях метеорологи наблюдали за облачностью и атмосферными явлениями, продолжая мониторинг облачности круглосуточно на протяжении всего рейса.