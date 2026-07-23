Арктический плавучий университет вернется к исследование Шпицбергена

Проект Арктического плавучего университета реализуется САФУ совместно с Севгидрометом с 2012 года. Сейчас маршруты экспедиций проходят через Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, однако в первые годы существования проекта участники также работали на Шпицбергене.

Во время рейсов ученые, студенты и аспиранты исследуют островные территории Российской Арктики и прилегающие акватории Северного Ледовитого океана. Экспедиции охватывают гидрометеорологию, экологию, биологию, географию, геологию и химию, а также помогают готовить специалистов по арктическим направлениям.