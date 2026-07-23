Арктический плавучий университет вернется к исследование Шпицбергена

Опубликовано 23 июля 2026, 23:051 мин.
Арктический плавучий университет вернется к исследование ШпицбергенаВ САФУ готовят экспедицию на архипелаг
Арктический плавучий университет может вновь провести научную экспедицию на архипелаг Шпицберген. Как сообщил ТАСС ректор Северного Арктического федерального университета (САФУ) Михаил Данилов, сейчас ведется подготовительная работа, связанная в том числе с дипломатическими вопросами.
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Проект Арктического плавучего университета реализуется САФУ совместно с Севгидрометом с 2012 года. Сейчас маршруты экспедиций проходят через Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, однако в первые годы существования проекта участники также работали на Шпицбергене.
Во время рейсов ученые, студенты и аспиранты исследуют островные территории Российской Арктики и прилегающие акватории Северного Ледовитого океана. Экспедиции охватывают гидрометеорологию, экологию, биологию, географию, геологию и химию, а также помогают готовить специалистов по арктическим направлениям.