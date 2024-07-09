Арктический плавучий университет встретил белого медведя

Высадка в заливе Русская Гавань была осложнена дважды из-за близости хищников. Тем не менее, благодаря благоприятной погоде и опытности команды, ученые смогли активно работать на острове. Орнитологи и микробиологи провели успешные исследования, собрав данные о птицах и образцах почвы, а также выполнены 3D-сканирования полярной станции.

Особое внимание было уделено проблеме морского мусора. В этом году удалось собрать значительное количество стекла — 3,5 кг и 860 фрагментов, что свидетельствует о продвижении в решении экологических проблем региона.