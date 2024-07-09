Арктический плавучий университет встретил белого медведя

Опубликовано 09 июля 2024, 18:32
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Арктический плавучий университет встретил белого медведяИ собрал 3,5 кг стекла
Научно-исследовательский судно «Профессор Молчанов» завершило наземные работы Арктического плавучего университета (АПУ-2024) на архипелаге Новая Земля. Как сообщает ТАСС, экспедиция смогла успешно высадиться на островах Северный и Богатый, несмотря на встречи с белыми медведями.
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Высадка в заливе Русская Гавань была осложнена дважды из-за близости хищников. Тем не менее, благодаря благоприятной погоде и опытности команды, ученые смогли активно работать на острове. Орнитологи и микробиологи провели успешные исследования, собрав данные о птицах и образцах почвы, а также выполнены 3D-сканирования полярной станции.
Особое внимание было уделено проблеме морского мусора. В этом году удалось собрать значительное количество стекла — 3,5 кг и 860 фрагментов, что свидетельствует о продвижении в решении экологических проблем региона.