Арктический плавучий университет встретил лед в конце июня

Экипаж судна активно маневрирует среди разреженных, но значительных ледовых образований, иногда сталкиваясь с ними. Руководитель экспедиции, Александр Сабуров, отметил, что такая ситуация может потребовать корректировок в плане работ, включая возможный перенос высадки на более позднее время. Тем не менее, команда готова к любым изменениям и уже планирует проведение океанологических исследований в свободных ото льда районах.

Судно «Профессор Молчанов» находится в Поморском проливе западнее острова Колгуев и продолжает свою миссию, несмотря на сложности, вызванные неожиданным появлением льдов в традиционно открытых водоемах Баренцева моря.