Арктический плавучий университет встретил лед в конце июня

Опубликовано 26 июня 2024, 20:27
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Арктический плавучий университет встретил лед в конце июняЧто является редкостью
Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», в составе экспедиции Арктического плавучего университета-2024 (АПУ-2024), неожиданно столкнулось с ледяными полями на юге Баренцева моря, что является редкостью для конца июня в этом регионе. Как сообщает ТАСС, ситуация сильно напоминает ледовые условия в районе Земли Франца-Иосифа.
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Экипаж судна активно маневрирует среди разреженных, но значительных ледовых образований, иногда сталкиваясь с ними. Руководитель экспедиции, Александр Сабуров, отметил, что такая ситуация может потребовать корректировок в плане работ, включая возможный перенос высадки на более позднее время. Тем не менее, команда готова к любым изменениям и уже планирует проведение океанологических исследований в свободных ото льда районах.
Судно «Профессор Молчанов» находится в Поморском проливе западнее острова Колгуев и продолжает свою миссию, несмотря на сложности, вызванные неожиданным появлением льдов в традиционно открытых водоемах Баренцева моря.