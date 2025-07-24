В России
Опубликовано 24 июля 2025, 10:17
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АСИ и «Росатом» обучили 59 регионов проектировать решения для граждан

Регионы учатся помогать семьям и молодёжи
59 субъектов России прошли обучение по единой технологии проектирования социальных решений, разработанной Агентством стратегических инициатив совместно с Росатомом. Как сообщила глава АСИ Светлана Чупшева, программа охватывает ключевые жизненные ситуации граждан.
АСИ и «Росатом» обучили 59 регионов проектировать решения для граждан

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Особое внимание уделяется поддержке семей и трудоустройству. Федеральный центр компетенций в сфере занятости присоединился к проекту, чтобы помогать участникам СВО и их семьям, а также молодым специалистам находить работу. В 46 регионах уже отменили критерии нуждаемости для многодетных семей.

Хабаровский край стал пионером в реализации прогрессивной системы поддержки — размер выплат увеличивается с рождением каждого следующего ребёнка. Этот опыт планируют перенять и другие регионы.

Программа также включает меры по охране материнства и детства. В 14 субъектах прошли специальные сессии, где разрабатывали решения для укрепления семейных ценностей. Среди нововведений — мотивационное анкетирование беременных и система послеродовой поддержки.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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