АСИ и «Росатом» обучили 59 регионов проектировать решения для граждан

Особое внимание уделяется поддержке семей и трудоустройству. Федеральный центр компетенций в сфере занятости присоединился к проекту, чтобы помогать участникам СВО и их семьям, а также молодым специалистам находить работу. В 46 регионах уже отменили критерии нуждаемости для многодетных семей.

Хабаровский край стал пионером в реализации прогрессивной системы поддержки — размер выплат увеличивается с рождением каждого следующего ребёнка. Этот опыт планируют перенять и другие регионы.

Программа также включает меры по охране материнства и детства. В 14 субъектах прошли специальные сессии, где разрабатывали решения для укрепления семейных ценностей. Среди нововведений — мотивационное анкетирование беременных и система послеродовой поддержки.