Опубликовано 19 апреля 2026, 19:36
АСИ отобрало 17 технологических проектов молодых предпринимателей

Для помощи с продвижением на рынках и поиском партнеров
Агентство стратегических инициатив (АСИ) поддержит 17 разработок по итогам отбора «Самореализация молодежи». Каждый проект получат адресное сопровождение, включая помощь в выходе на российский и международный рынки, пишет ТАСС.
В число отобранных инициатив вошли создание промышленных томографов, цифровая витрина химических материалов, а также единый доступ к нейросетям. Также поддержку получит технология получения высокочистых переходных элементов для микроэлектроники.

Среди других проектов интеллектуальная платформа для научной аналитики и ускорения исследований, портал донорской помощи животным «Одной Крови» и система переработки промышленных отходов в ценные ресурсы.

Директор направления АСИ Александр Вайно отметил, что разработки способны стать точками роста для отраслей и регионов. Ведомство также поддержит онлайн-университет профессий, акселератор полезных игр и международный фестиваль-конкурс «Творцы.РФ 2026».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
