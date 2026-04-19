АСИ отобрало 17 технологических проектов молодых предпринимателей

В число отобранных инициатив вошли создание промышленных томографов, цифровая витрина химических материалов, а также единый доступ к нейросетям. Также поддержку получит технология получения высокочистых переходных элементов для микроэлектроники.

Среди других проектов интеллектуальная платформа для научной аналитики и ускорения исследований, портал донорской помощи животным «Одной Крови» и система переработки промышленных отходов в ценные ресурсы.

Директор направления АСИ Александр Вайно отметил, что разработки способны стать точками роста для отраслей и регионов. Ведомство также поддержит онлайн-университет профессий, акселератор полезных игр и международный фестиваль-конкурс «Творцы.РФ 2026».