Аскольд Запашный создаст цирковую программу с использованием ИИ

Как пояснил Запашный, программа будет исследовать взаимодействие человеческого и искусственного интеллекта через язык циркового искусства. Проект станет развитием его предыдущей работы — номера «Клип» с участием робота, представленного на фестивале «Идол».

Народный артист подчеркнул, что подход к интеграции технологий будет фундаментальным, а не поверхностным. Зрителей не ждут традиционные жанровые смешения вроде жонглирования с роборукой. Вместо этого программа покажет глубокую интеграцию технологий и человека через искусство трюка.

Ранее в правительстве Российской Федерации начали внедрять искусственный интеллект (ИИ). Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, технология используется как вспомогательный инструмент при обработке документов.