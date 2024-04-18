Аспирант из Луганска создал портативный сепаратор для семян

Опубликовано 18 апреля 2024, 17:03
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Аспирант из Луганска создал портативный сепаратор для семянОн легок и прост в использовании
В пресс-центре Луганского аграрного университета сообщили, что аспирант вуза Никита Круглых представил портативный сепаратор, который обещает упростить сортировку семян. Устройство не только легче, но и дешевле существующих на рынке аналогов. Благодаря его простоте и компактности, его можно без труда перевозить в автомобиле или даже носить в руках.
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Сепаратор, использующий пневматическую технологию, разделяет семена на три категории в зависимости от их веса. Это особенно важно для фермеров, так как семена с более высоким содержанием питательных веществ дают более качественный урожай.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской народной республики выразил поддержку этому проекту, отметив его значимость для малых фермерских хозяйств. Прототип сепаратора уже выиграл грант на сумму 500 тысяч рублей на региональном конкурсе "Умник".