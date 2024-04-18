Аспирант из Луганска создал портативный сепаратор для семян

Сепаратор, использующий пневматическую технологию, разделяет семена на три категории в зависимости от их веса. Это особенно важно для фермеров, так как семена с более высоким содержанием питательных веществ дают более качественный урожай.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской народной республики выразил поддержку этому проекту, отметив его значимость для малых фермерских хозяйств. Прототип сепаратора уже выиграл грант на сумму 500 тысяч рублей на региональном конкурсе "Умник".