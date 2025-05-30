Астраханские ученые нашли способ добывать инулин без вреда для экологии

Опубликовано 30 мая 2025, 17:501 мин.
Астраханские ученые нашли способ добывать инулин без вреда для экологииНовая технология превосходит зарубежные аналоги
В пресс-службе Астраханского государственного технического университета (АГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый способ получения инулина — популярного пребиотика, используемого в пищевой промышленности. Технология уже запатентована.
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Новый метод позволяет экологично и быстро извлекать инулин из корня цикория и клубней топинамбура. В отличие от традиционных способов, здесь применяется СВЧ-экстракция с механическим перемешиванием. Микроволновое излучение заставляет молекулы воды проникать в растительную ткань, эффективно растворяя инулин. Полученный продукт отличается высокой чистотой и концентрацией.
Разработка астраханских специалистов превосходит существующие российские и зарубежные аналоги по нескольким параметрам. Это особенно важно, поскольку сейчас Россия импортирует более 2 тысяч тонн инулина ежегодно. Новая технология может не только обеспечить внутренние потребности, но и сделать российскую продукцию конкурентоспособной на мировом рынке.