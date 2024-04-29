Астраханский ученый разработал новую технологию сварки металлов

В пресс-службе вуза отметили, что новый метод основан на способе сварки трением с перемешиванием. Он позволяет соединять между собой различные металлы, такие как алюминиевые и стальные сплавы, медь и алюминий, а также металлы с неметаллами.

Проект Рзаева получил грантовую поддержку Российского научного фонда. Ученый уже получил первые успешные результаты, соединив алюминиевые и медные сплавы. Ожидается, что новая технология будет востребована в нефтехимической, газодобывающей, энергетической и судостроительной отраслях, добавили в пресс-службе.

В этих сферах к материалам предъявляются особые требования: они должны выдерживать высокие температуры, давление и воздействие агрессивных сред. Именно поэтому для создания оборудования в этих отраслях часто используются разнородные материалы.