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В России
Опубликовано 29 апреля 2024, 19:29
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Астраханский ученый разработал новую технологию сварки металлов

Что поможет удешевить производство биметаллических пластин
Старший преподаватель кафедры технологии материалов и промышленной инженерии Астраханского госуниверситета имени В. Н. Татищева Радмир Рзаев создал инновационную технологию сварки разнородных металлов. Она позволит получать сварные швы с улучшенными характеристиками и удешевить производство биметаллических пластин.
Астраханский ученый разработал новую технологию сварки металлов

© Ferra.ru

В пресс-службе вуза отметили, что новый метод основан на способе сварки трением с перемешиванием. Он позволяет соединять между собой различные металлы, такие как алюминиевые и стальные сплавы, медь и алюминий, а также металлы с неметаллами.

Проект Рзаева получил грантовую поддержку Российского научного фонда. Ученый уже получил первые успешные результаты, соединив алюминиевые и медные сплавы. Ожидается, что новая технология будет востребована в нефтехимической, газодобывающей, энергетической и судостроительной отраслях, добавили в пресс-службе.

В этих сферах к материалам предъявляются особые требования: они должны выдерживать высокие температуры, давление и воздействие агрессивных сред. Именно поэтому для создания оборудования в этих отраслях часто используются разнородные материалы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#исследование