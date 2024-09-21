Астраханский завод построит траулер для Баренцева моря

Опубликовано 21 сентября 2024, 11:001 мин.
Астраханский завод построит траулер для Баренцева моряДо конца 2024 года
В Министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области сообщили, что Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод завершит строительство рыболовного траулера рефрижераторного типа для работы в Баренцевом море до конца 2024 года. Заказчиком выступает АО «Норд вест флот компани» из Мурманска, которое занимается производством рыбной продукции более 34 лет.
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Судно строится по проекту ТР446 и предназначено для добычи водных биоресурсов с помощью трала. Технические характеристики траулера впечатляют: ширина 12,8 метров, осадка 6 метров, высота с килем 24 метра. Это судно станет важным звеном в развитии рыболовного флота компании, отметили в ведомстве.
Астраханский завод не только активно строит транспортные и пассажирские суда, но и участвует в развитии рыбопромыслового флота. Проектирование и строительство таких траулеров свидетельствует о высоком уровне технологических возможностей предприятий региона, добавили в министерстве.