Астраханский завод построит траулер для Баренцева моря

Судно строится по проекту ТР446 и предназначено для добычи водных биоресурсов с помощью трала. Технические характеристики траулера впечатляют: ширина 12,8 метров, осадка 6 метров, высота с килем 24 метра. Это судно станет важным звеном в развитии рыболовного флота компании, отметили в ведомстве.

Астраханский завод не только активно строит транспортные и пассажирские суда, но и участвует в развитии рыбопромыслового флота. Проектирование и строительство таких траулеров свидетельствует о высоком уровне технологических возможностей предприятий региона, добавили в министерстве.