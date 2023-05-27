Астрофизики из России определили узор магнитного поля квазаров

Исследователи из России изучили форму магнитного поля релятивистских струй квазаров. Работа ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Квазары — самые мощные источники излучения Вселенной. Прямо измерить их магнитное поле невозможно, но ученые умеют зондировать и восстанавливать при помощи радионаблюдений, проводимых одновременно на ряде антенн, формирующих один большой радиотелескоп.

В основу исследования астрофизиков из МФТИ, Физического института им. П. Н. Лебедева РАН и Крымской астрофизической обсерватории легли экспериментальные данные о более чем 400 джетах — струях ионизированной плазмы — активных галактик, полученных более чем за 25 лет. Усреднение данных эффективно проявляет именно постоянную компоненту магнитного поля выброса, нивелируя переменность на малых масштабах времени, отмечают ученые. Специалисты показали, что для восстановления стабильного и наиболее полного распределения поляризации по джету требуется около десяти лет наблюдений.

Анализ самих «портретов» источников показал, что магнитное поле джетов квазаров представляет собой туго закрученную спираль, отметил один из исследователей, ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и ФИАН Александр Пушкарев. На это, по его словам, указывает целый ряд наблюдаемых особенностей: это и характерные узоры векторов поляризации, и заметный рост упорядоченности магнитного поля к краям выброса.