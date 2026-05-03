Астроном Бурмистров рассказал о «звуках» Солнца

Однако наука нашла способ их зафиксировать. Инструменты на космическом аппарате «SOHO» отслеживают малейшие движения поверхности. Чтобы сделать сигнал слышимым, специалисты ускоряют записи пульсаций в тысячи раз, поднимая частоту. Полученные аудиофайлы используют гелиосейсмологи.

Эти данные позволяют изучать звезду. К примеру, измеряя время прохождения волн через разные участки, ученые составляют карты движения плазмы и находят скрытые активные области на обратной стороне задолго до их появления в поле зрения, отметил Бурмистров.