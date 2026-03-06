Астроном назвал сроки полного прекращения магнитных бурь на Солнце

По словам Богачева, причина продолжающихся бурь — корональные дыры. Это области в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой, откуда в космос устремляются потоки заряженных частиц. Даже когда на светиле исчезают все пятна, такие дыры продолжают влиять на Землю. Например, в конце февраля 2026 года, несмотря на чистое от пятен Солнце, на планете произошла магнитная буря среднего уровня.

Учёный подчеркнул, что сейчас идёт 25-й солнечный цикл, который наблюдается человечеством с XVIII века. Каждый такой цикл длится около 11 лет и характеризуется сменой периодов максимума и минимума активности. Пик нынешнего цикла пришёлся на 2024 год, и сейчас светило постепенно движется к фазе затишья.

Полное исчезновение бурь учёные ожидают в 2028–2031 годах, когда наступит так называемый минимум цикла. В этот период активность Солнца будет минимальной, а корональные дыры если и будут возникать, то не смогут вызывать заметные возмущения магнитосферы Земли. Однако до этого времени, предупреждают астрономы, геомагнитная обстановка останется неспокойной.

«Ближайшие два года активность продолжит падать, но бурь будет много. Их будут создавать корональные дыры. Но это все равно временный период. В самом минимуме цикла, который мы ждем в 2028-2031 годах, бури исчезнут совсем», — рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии.