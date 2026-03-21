Астроном рассказал о повышенных шансах увидеть полярные сияния в РФ до 24 марта

По словам учёного, общая продолжительность возмущений магнитосферы может составить 5–6 дней. В течение этого периода вероятность появления сияний в средних широтах, включая центральные регионы России, будет повышенной. Начало магнитной бури ожидается уже в ближайшие сутки.

Богачев подчеркнул, что утверждать о гарантированном наблюдении каждый день нельзя — сияния прогнозируются с высокой точностью лишь за полчаса. Однако условия для их возникновения сейчас сложились благоприятные, поэтому любителям астрономии стоит следить за обновлениями геомагнитной обстановки.

«Полярные сияния с хорошей точностью прогнозируются только за полчаса. На большие сроки можно только сказать благоприятные для них условия или нет. В данному случае возможности наблюдения [полярных сияний над территорией России] будут повышенными весь этот период. Но утверждать, что это будет каждый день, нельзя», — рассказал астроном.