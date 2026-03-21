Опубликовано 21 марта 2026, 16:25
Астроном рассказал о повышенных шансах увидеть полярные сияния в РФ до 24 марта

Нестабильная геомагнитная обстановка сохранится около шести дней
Заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что благоприятные условия для наблюдения полярных сияний над территорией России предварительно сохранятся до 24 марта. Причина — нестабильная геомагнитная обстановка, вызванная приходом облака плазмы. Однако точный прогноз сияний возможен только за полчаса до события.
По словам учёного, общая продолжительность возмущений магнитосферы может составить 5–6 дней. В течение этого периода вероятность появления сияний в средних широтах, включая центральные регионы России, будет повышенной. Начало магнитной бури ожидается уже в ближайшие сутки.

Богачев подчеркнул, что утверждать о гарантированном наблюдении каждый день нельзя — сияния прогнозируются с высокой точностью лишь за полчаса. Однако условия для их возникновения сейчас сложились благоприятные, поэтому любителям астрономии стоит следить за обновлениями геомагнитной обстановки.

«Полярные сияния с хорошей точностью прогнозируются только за полчаса. На большие сроки можно только сказать благоприятные для них условия или нет. В данному случае возможности наблюдения [полярных сияний над территорией России] будут повышенными весь этот период. Но утверждать, что это будет каждый день, нельзя», — рассказал астроном.