Астроном: самое красивое соединение планет в 2026 году произойдёт 9 июня

Соединение планет произойдёт на фоне вечерней зари. Для наблюдения подойдёт открытый западный горизонт — как в городе, так и за его пределами. Астроном отметил, что в 2026 году это будет самое красивое соединение: яркие Венера и Юпитер визуально окажутся совсем рядом, что случается не каждый год.

По словам Алексеева, лучшее время для наблюдения — в течение двух часов после заката. Если использовать бинокль, в его поле зрения будут видны обе планеты одновременно. В отличие от редких парадов планет с участием нескольких небесных тел, это соединение простое, но очень эффектное и доступное для всех. Следующее подобное сближение ярких планет ожидается уже в 2027 году.

«Наиболее красивое соединение планет в 2026 году произойдёт вечером 9 июня, когда Венера и Юпитер окажутся менее чем в двух градусах друг от друга. Это явление можно будет увидеть невооружённым глазом в течение двух часов после захода солнца в западной части неба», — подчеркнул эксперт.