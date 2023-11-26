Атаки на онлайн-магазины увеличились перед ноябрьскими распродажами в России

Атаки на онлайн-магазины увеличились перед ноябрьскими распродажами в РоссииПочти вдвое
Эксперт по кибербезопасности из "Лаборатории Касперского" Дмитрий Бунин поделился данными о росте кибератак на интернет-магазины перед ноябрьскими распродажами. По информации Kaspersky DDoS Protection, количество атак выросло почти вдвое перед "Черной пятницей" 11.11 в России, пишет агенство «ПРАЙМ» со ссылкой РИА Новости.
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Бунин отметил, что хоть после 11 ноября количество атак уменьшилось на четверть, активность злоумышленников остается высокой: "Мы наблюдаем увеличение количества и мощности атак в этом сегменте по сравнению с октябрем этого года".
Этот рост активности кибератак вызывает обеспокоенность, особенно в период массовых распродаж, когда онлайн-магазины испытывают пиковую нагрузку. Эксперты предупреждают о важности защиты данных и серверов, чтобы предотвратить потенциальные угрозы для пользователей в период повышенной онлайн-активности.