Атаки на онлайн-магазины увеличились перед ноябрьскими распродажами в России

Бунин отметил, что хоть после 11 ноября количество атак уменьшилось на четверть, активность злоумышленников остается высокой: "Мы наблюдаем увеличение количества и мощности атак в этом сегменте по сравнению с октябрем этого года".

Этот рост активности кибератак вызывает обеспокоенность, особенно в период массовых распродаж, когда онлайн-магазины испытывают пиковую нагрузку. Эксперты предупреждают о важности защиты данных и серверов, чтобы предотвратить потенциальные угрозы для пользователей в период повышенной онлайн-активности.