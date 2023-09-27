«Атом» начал тестирование платформы для электромобиля

«Атом» начал тестирование платформы для электромобиляОно продлится до 2024 года
Пресс-служба компании "Атом" в беседе с ТАСС рассказала, что компания начала тестирование платформы для электромобиля, оно будет длиться до 2024 года.
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Тестирование функциональной платформы будет проходить на специальных испытательных полигонах в России и Китае. … На данном этапе для тестирования построено 13 функциональных образцов, которые являются полностью готовым решением серийной версии платформы.
В тестирование входит калибровка руля, настройка шасси, калибровка торможения и системы ADAS.
Данный этап является важным звеном на пути к запуску в серийное производство электромобиля «Атом». Функциональная платформа представляет базу электромобиля серийной версии, что способствует получению информации с физических тестирований и реальных систем и наглядно отражает корреляцию цифровых испытаний.