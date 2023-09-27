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21:38, 27 сентября 2023
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«Атом» начал тестирование платформы для электромобиля

Оно продлится до 2024 года

Пресс-служба компании "Атом" в беседе с ТАСС рассказала, что компания начала тестирование платформы для электромобиля, оно будет длиться до 2024 года.

«Атом» начал тестирование платформы для электромобиля

© Ferra

Тестирование функциональной платформы будет проходить на специальных испытательных полигонах в России и Китае. … На данном этапе для тестирования построено 13 функциональных образцов, которые являются полностью готовым решением серийной версии платформы.

Пресс-служба компании

В тестирование входит калибровка руля, настройка шасси, калибровка торможения и системы ADAS.

Данный этап является важным звеном на пути к запуску в серийное производство электромобиля «Атом». Функциональная платформа представляет базу электромобиля серийной версии, что способствует получению информации с физических тестирований и реальных систем и наглядно отражает корреляцию цифровых испытаний.

Пресс-служба компании
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