Атомный ледокол «Россия» получит радиационно стойкие камеры видеонаблюдения

Опубликовано 23 августа 2024, 10:14
1 мин.
Атомный ледокол «Россия» получит радиационно стойкие камеры видеонаблюденияНовые камеры обеспечат надежный контроль реакторного отсека
Холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, установит на головной атомный ледокол «Россия» проекта 10 510 цифровой телекомплекс с высокой радиационной стойкостью. Аппаратура будет использоваться для контроля технологических процессов и визуального мониторинга состояния реактора.
© Ferra.ru
Комплекс, разработанный НИИ телевидения, включает радиационно стойкую камеру, способную выдерживать мгновенное гамма-излучение до 2 Мрад/час и накопленное до 200 Мрад. Камера оснащена объективом, который обеспечивает цветное и черно-белое изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре до 120 градусов Цельсия.
Генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин сообщил, что камера также имеет герметичный корпус и дополнительные светильники для работы в условиях плохой видимости. Новые устройства позволят более эффективно контролировать процессы в реакторном отсеке и оперативно реагировать на экстренные ситуации, чем обычные камеры, которые быстро выходят из строя под воздействием радиации.