Атомный ледокол «Россия» получит радиационно стойкие камеры видеонаблюдения

Комплекс, разработанный НИИ телевидения, включает радиационно стойкую камеру, способную выдерживать мгновенное гамма-излучение до 2 Мрад/час и накопленное до 200 Мрад. Камера оснащена объективом, который обеспечивает цветное и черно-белое изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре до 120 градусов Цельсия.

Генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин сообщил, что камера также имеет герметичный корпус и дополнительные светильники для работы в условиях плохой видимости. Новые устройства позволят более эффективно контролировать процессы в реакторном отсеке и оперативно реагировать на экстренные ситуации, чем обычные камеры, которые быстро выходят из строя под воздействием радиации.